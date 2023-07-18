При сходе оползня в Колумбии погибли 10 человек

В результате схода оползня в колумбийском городе Гуэтаме 10 человек погибли, 11 человек получили ранения, 20 человек пропали без вести.

Как сообщает Day.Az, среди погибших - трое детей в возрасте от 6 до 10 лет.

В результате оползня разрушено 20 домов, серьезно повреждены мосты, автомобили и дороги в этом районе.

Президент Колумбии Густаво Петро выразил соболезнования родным и близким погибших в результате оползня.