https://news.day.az/world/1582261.html При сходе оползня в Колумбии погибли 10 человек
При сходе оползня в Колумбии погибли 10 человек
В результате схода оползня в колумбийском городе Гуэтаме 10 человек погибли, 11 человек получили ранения, 20 человек пропали без вести.
Как сообщает Day.Az, среди погибших - трое детей в возрасте от 6 до 10 лет.
В результате оползня разрушено 20 домов, серьезно повреждены мосты, автомобили и дороги в этом районе.
Президент Колумбии Густаво Петро выразил соболезнования родным и близким погибших в результате оползня.
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