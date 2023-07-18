США обсуждают зерновую сделку без России

Соединенные Штаты обсуждают с киевскими властями предложение президента Украины Владимира Зеленского о продлении зерновой сделки без участия России.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил во вторник на регулярном брифинге для журналистов руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер.

Ранее Зеленский сообщил, что направил генсеку ООН Антониу Гутерришу и президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану официальные послания с предложением продолжить зерновую сделку или ее аналог в трехстороннем формате без участия РФ.

"Президент Зеленский направил предложение ООН, мы обсуждаем его с украинскими коллегами и собираемся сделать все, чтобы помочь Украине найти решение по восстановлению поставок зерна", - сказал Миллер.

Представитель американского внешнеполитического ведомства добавил, что США со своими союзниками, в том числе из Европейского союза, обсуждают другие идеи по украинскому сельскохозяйственному экспорту, однако все рассматриваемые альтернативы "далеки от идеала".