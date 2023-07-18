Россия направила в Турцию два самолета-амфибии для тушения лесных пожаров

Два самолета-амфибии вылетели в Турцию для помощи в тушении лесных пожаров, сообщили в пресс-службе МЧС РФ, передает Day.Az.

"По указанию президента Российской Федерации и в соответствии с запросом турецкой стороны два самолета-амфибии российского чрезвычайного ведомства вылетели с аэропорта Платов г. Ростов-на-Дону в города Мугла и Измир Турецкой Республики для тушения крупных лесных пожаров", - сказали в МЧС.

В Турции уже неделю стоит чрезвычайно жаркая и сухая погода. Температура воздуха достигает в ряде провинций 45-47 градусов. Ввиду риска возгораний власти некоторых регионов запретили населению вход в часть лесных зон, а также организацию пикников и разведение огня во многих районах.