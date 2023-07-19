Северная Корея запустила две баллистические ракеты в сторону Японии

Северная Корея, предположительно, произвела пуск двух баллистических ракет в сторону Японии.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает агентство "Рёнхап".

В Объединенном комитете начальников штабов Южной Кореи уточнили, что ракеты были запущены в Японское море. Сейчас южнокорейские военные пытаются установить тип запущенных из КНДР ракет.

12 июля южнокорейские СМИ сообщили, что КНДР провела испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты. Уточняется, что это был запуск ракеты "Хвасон-18" с двигателем на твердом топливе. Как позднее уточнил Пхеньян, она пролетела 1 001 километр.