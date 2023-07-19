Флот Марокко спас более 840 мигрантов близ побережья страны

Корабли береговой охраны Королевского морского флота (КМФ) Марокко, патрулирующие районы вдоль средиземноморского и атлантического побережья страны, спасли 845 нелегальных мигрантов в период с 10 по 17 июля.

Об этом сообщило во вторник информационное агентство Maghreb Arabe Press, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Спасенные мигранты - представители разных национальностей, главным образом выходцы из стран Африки, расположенных южнее Сахары. Около 400 человек спасли в водах близ южных регионов Марокко.

Всем мигрантам была оказана первая помощь на борту кораблей КМФ, после чего их доставили в ближайшие порты Марокко и передали сотрудникам Королевской жандармерии.

Марокко, которое от Европы отделяет узкий Гибралтарский пролив, уже много лет является транзитной страной для нелегальных мигрантов, пытающихся перебраться из стран Северной и Тропической Африки в ЕС.

По мнению властей, активность преступных сетей, занимающихся переправкой нелегалов с территории королевства в страны Евросоюза, в последние годы остается высокой. Главное направление потока мигрантов - Испания.