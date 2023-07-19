ЕС планирует создать 20-миллиардный фонд для помощи украинским военным

В Европейском союзе планируют создать фонд на сумму в €20 млрд для оказания поддержки армии Украины в течение четырех лет.

Об этом сообщает Politico, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Евросоюз предложит создать целевой фонд для поддержки снабжения украинских вооруженных сил на следующие 4 года в размере 20 млрд евро", - сказано в материале издания.

Отмечается, что эта мера может дополнить пакет помощи Украине в €50 млрд, предложенный Еврокомиссией.

До этого Reuters со ссылкой на источники сообщало, что власти США в ближайшие дни объявят о выделении Украине очередного пакета военной помощи на $1,3 млрд.

По их словам, в пакет войдут средства ПВО, системы для противодействия беспилотникам, барражирующие и другие боеприпасы.