Нидерланды сняли ограничения на экспорт военной продукции в Турцию

Нидерланды объявили об отмене ограничений на экспорт определенного оборудования для нужд оборонной промышленности в Турцию, передает Day.Az.

Текст совместного заявления министерств иностранных дел, обороны и экономики Нидерландов отразил решение правительства о снятии мер, касающихся контроля за экспортом вооружений в Турцию. Эти меры принимаются с целью укрепления оборонного сотрудничества в Европе.

В заявлении подчеркивается стремление Нидерландов укрепить европейское оборонное сотрудничество и активно участвовать в соответствующих проектах. Важным моментом является необходимость создания честной конкуренции на европейском рынке.

Экспорт играет ключевую роль в экономической жизнеспособности и инновационной силе оборонного сектора Нидерландов, так как более половины его оборота (54%) приходится на международные поставки.

Согласно данному заявлению, решение об ограничении экспорта оборудования для оборонной промышленности, действовавшее ранее в отношении Турции, Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) и Саудовской Аравии, отменяется немедленно.