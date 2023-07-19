В Иране усиливаются репрессии против женщин

В Иране с момента введения в действие "Закона о хиджабе и целомудрии" Общая и революционная прокуратура провинции Газвин возбудила судебные дела против 173 женщин.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Telegram-канал Azad İran.

Как отметили в прокуратуре, особую роль в выявлении женщин, не соблюдающих правила обязательного ношения хиджаба, играют сотрудники ETTELAAT (Министерство информации, безопасности и разведки Ирана - ред.).

Согласно Уголовному кодексу ИРИ, женщинам, появляющимся в общественных местах без хиджаба, грозит арест сроком на 2 месяца и 10 дней.

Отметим, что с 16 июля во всех городах исламской республики возобновила свою деятельность патрульная служба полиции нравов.

Ранее мы писали о том, что в Иране полицейские патрули будут следить за соблюдением норм ношения хиджаба.