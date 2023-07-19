Япония ожидает новых ядерных тестов со стороны Пхеньяна

Правительство Японии допускает, что КНДР в будущем может осуществить пуски ракет и провести ядерное испытание.

Как передает Day.Az, об этом в среду на пресс-конференции в Токио заявил генеральный секретарь кабинета министров Хирокадзу Мацуно.

"Мы допускаем возможность осуществления КНДР в дальнейшем провокационных действий, включая запуски ракет и спутников, а также ядерное испытание", - сказал Мацуно. Он отметил, что Япония продолжит тесное сотрудничество с США и Республикой Корея в целях наблюдения за ситуацией в регионе.

КНДР в среду провела испытательный пуск двух баллистических ракет малой дальности в направлении Японского моря. По данным Министерства обороны Японии, первая баллистическая ракета пролетела 550 км, вторая - 600 км. Максимальная высота их полета составила 50 км. Они упали за пределами японской исключительной экономической зоны.