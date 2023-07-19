Казахстан продолжит перекачивать российскую нефть

Казахстан и Россия планируют продлить транспортировку российской нефти в Китай еще на 10 лет.

Подготовлен проект закона "О ратификации Протокола о внесении изменений в Соглашение между правительством Казахстана и правительством России о сотрудничестве в области транспортировки российской нефти через территорию Казахстана в Китай от 24 декабря 2013 года", сообщает Day.Az со ссылкой на Zakon.kz.

Протокол предусматривает актуализацию по объемам транзита, тарифам и расчету за транзит нефти, а также продляет Соглашения между правительствами Казахстана и России о сотрудничестве в области транспортировки российской нефти через территорию Казахстана в Китай на десять лет.

В частности, предусматривается, что стороны создают условия для долгосрочной транспортировки российской нефти уполномоченной организацией РФ в количестве 10 миллионов тонн в год и предоставляют ей право доступа к системе магистральных трубопроводов по направлению транспортировки "граница Российской Федерации - граница Республики Казахстан (магистральный нефтепровод "Туймазы - Омск - Новосибирск - 2") - граница РК и граница РФ Новосибирск-2"),(магистральный нефтепровод "Туймазы Омск - граница РФ и граница РК - (Прииртышск) - Атасу (РК - Алашанькоу (Китай)".

Стоимость транспортировки нефти составляет 2,1 доллара за тонну на весь срок действия соглашения и оплачивается в тенге по установленному Нацбанком РК курсу на момент выставления платежа.

Документ также устанавливает, что казахстанская сторона облагает услуги по транспортировке нефти по маршрутам транспортировки (в том числе по любому из его участков) налогом на добавленную стоимость по нулевой ставке.

Соглашение действует до 1 января 2034 года.