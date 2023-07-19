Неизвестный взорвал банк в Санкт-Петербурге
Неизвестный устроил ночью взрыв в отделении банка под Санкт-Петербургом.
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.Ru, об этом сообщают местные Telegram каналы.
Взрыв в отделении банка на бульваре Трудящихся в петербургском Колпино произошел в полтретьего ночи 19 июля.
По данным источника, в круглосуточно открытый вестибюль зашел неизвестный мужчина с белым пакетом и оставил его между банкоматом и стеной. Злоумышленник поджег принесенный сверток, дождался взрыва и покинул помещение, увидев последствия своих действий.
Из-за взрыва в банке выбило стекла. Кроме того, частично повреждены двери и один из банкоматов.
По факту происшествия проводится проверка, место взрыва осмотрели кинолог с собакой и следственно-оперативная группа, которая также решает вопрос о возбуждении уголовного дела.
К настоящему времени уже известно, что в пакете, оставленном вредителем, находилась металлическая труба, начиненная пиротехнической смесью.
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