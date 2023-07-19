Москва выдвигает жесткие условия ООН

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что у ООН есть три месяца для выполнения меморандума с Россией по вывозу российских зерна и удобрений, передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ.

"У ООН есть еще три месяца для возможности реализации, для достижения конкретных результатов", - заявила Захарова.

По словам представителя МИД, Россия согласна вернуться к зерновой сделке только после конкретных результатов по выполнению российской части сделки, а не очередных "заверений" и "обещаний" ООН и Запада.

Ранее агентство Bloomberg предположило, что Анкара вряд ли пойдет на военное сопровождение судов из украинских портов.

Представитель ассоциации владельцев сухогрузов Intercargo Пол Маркидес высказал мнение, что отправление их судов в украинские порты до восстановления коридоров небезопасно, поэтому судовладельцы вряд ли пойдут на такой рискованный шаг.

Ранее мы писали о том, что Кремль видит риски в зерновой сделке без своего участия.