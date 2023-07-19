Французские суды посадили более тысячи демонстрантов

Суды во Франции приговорили к тюремному заключению более 1 тыс. человек за участие в беспорядках в конце июня и начале июля.

Как передает Day.Az, об этом в среду в эфире радиостанции RTL заявил министр юстиции республики Эрик Дюпон-Моретти.

1 056 человек были приговорены к лишению свободы, из них 742 человека получили реальные сроки. Средний срок заключения составляет 8,2 месяца. 600 человек уже были направлены в места лишения свободы", - сказал он.

Министр добавил, что всего на "было вынесено 1 278 судебных решений, из них 95% - обвинительные приговоры".

Дюпон-Моретти также отметил, что в ближайшее время пройдут судебные процессы в отношении родителей, чьи дети участвовали в погромах. "Они (судебные процессы) будут, - сказал он. - Родители, которые в состоянии осуществлять свои родительские права, но этого не делают, ставят под угрозу процесс воспитания детей. Посвященная этому статья существует в уголовном кодексе и позволяет за это наказывать".

Ранее мы писали о том, что французы сожгли сотни автомобилей в день национального праздника.