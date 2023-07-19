Глава генштаба Армении ищет военной помощи в США

Глава Генштаба Армении генерал-лейтенант Эдвард Асрян обсудил с заместителем председателя начальников объединенных штабов вооруженных сил США адмиралом Кристофером Грэди и начальником штаба Военно-воздушных сил США генералом Чарльзом Брауном вопросы взаимодействия двух стран в оборонной сфере.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, в ходе встреч был обсужден ряд вопросов, касающихся нынешнего состояния армяно-американского оборонного сотрудничества, предстоящих к реализации программ, проведения совместных мероприятий, внедрения профессиональной сержантской системы и концепции осуществления командования посредством решения конкретных задач, а также возможностей более широкого сотрудничества в сфере военно-воздушных сил и региональной безопасности.