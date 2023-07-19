Несколько французских полицейских задержано за превышение полномочий

В Марселе задержали 7 полицейских по обвинению в "применении чрезмерной силы" при подавлении массовых протестов, вспыхнувших во Франции 2 июля в связи с убийством 17-летнего подростка.

Как передает Day.Az, по сообщению местных СМИ, сотрудники полиции вскоре были освобождены.

Расследование в отношении правоохранителей началось на основе жалобы 22-летнего участника акций протеста.

В своих показаниях мужчина сообщил, что сотрудники полиции выстрелили ему в голову пластиковыми пулями, а затем избили.

Пострадавший был госпитализирован и несколько часов оставался без сознания.

Причиной массовых волнений во Франции стало убийство полицейскими 17-летнего Ноэля М. в Нантере - пригороде к западу от Парижа.

По данным правоохранителей, находившийся за рулем автомобиля Mercedes подросток был остановлен полицейским патрулем за нарушение правил и застрелен за неповиновение полиции.

Ранее мы писали о том, что французские суды посадили более тысячи демонстрантов.