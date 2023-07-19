Власти Турции подготовят Стамбул к возможному разрушительному землетрясению
Власти Турции намерены начать подготовку Стамбула к возможному разрушительному землетрясению, о котором предупреждают сейсмологи.
Как передает Day.Az, об этом сообщил в среду на пресс-конференции министр экологии и градостроительства Турции Мехмет Озхасеки.
"Мы встретились с господином [мэром Стамбула] Экремом [Имамоглу] и главами районов [Стамбула] по поводу возможного землетрясения в Стамбуле, мы достигли принципиального согласия. Мы начинаем работу [по подготовке к удару стихии] на следующей неделе", - сказал он.
12 июля турецкий сейсмолог Наджи Гёрюр спрогнозировал подземные толчки магнитудой 7,2-7,6 в районе Мраморного моря, где расположен 17-миллионный Стамбул.
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