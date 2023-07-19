Злоумышленники нанесли значительный урон Армении за первое полугодие
СНБ Армении представила сводку о части деятельности за первое полугодие 2023 г.
Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, в отчете ведомства отмечается, что за отчетный период СНБ передала различным государственным компетентным органам 637 материалов, на основании которых было возбуждено 273 уголовных производства.
В государственные компетентные органы РА направлено 164 материала о нарушениях в экономической сфере, часть из которых все еще находится на стадии расследования, 64 из них - о злоупотреблениях и присвоении служебного положения, 74 - о различных нарушениях экономической деятельности, в том числе о контрабанде или импорте по ложным счетам, а также уклонении от налогов и пошлин, 19 - о выплате зарплаты фактически неработающему лицу, 7 - о незаконном предоставлении компенсации.
Согласно предварительной оценке, общий ущерб, нанесенный государству, составил 11.567.717.001 армянских драмов, что эквивалентно 29,5 миллионам долларов США.
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