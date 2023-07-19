Байден хочет видеть от Израиля поиск консенсуса по спорным вопросам

Израильскому правительству следует продолжить поиски "максимально широкого консенсуса" по спорным областям политики.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, такое мнение выразил президент США Джо Байден в интервью главному внешнеполитическому обозревателю газеты The New York Times Томасу Фридману, комментируя продолжающиеся в Израиле акции протеста против судебной реформы.

"Очевидно, речь идет об области, в отношении которой израильтяне имеют твердые взгляды, в том числе в виде устойчивого движения протеста, демонстрирующего яркость израильской демократии, которая должна оставаться основой наших двусторонних отношений, - приводит журналист слова президента в своей публикации. - Нахождение консенсуса по спорным областям политики требует времени. Для значительных изменений это важно. Поэтому я рекомендую израильским лидерам не торопиться. Я считаю, что лучшее решение - продолжать искать максимально широкий консенсус по вопросу".

Нынешнее правительство Израиля во главе с Биньямином Нетаньяху было сформировано в конце 2022 года, а в январе 2023-го выдвинуло проект реформы судебной системы, предусматривающий ограничение полномочий Верховного суда и предоставление исполнительной ветви власти права контролировать отбор судей. Этот план сразу вызвал ожесточенные протесты оппозиции, по мнению которой реформа в таком виде подорвет основы демократии. Акции протестующих не прекращаются уже 28 недель.

Ранее мы писали о том, что Байден призывает Нетаньяху не идти на односторонние меры.