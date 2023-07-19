Ашотян ищет спасение от правительства Армении в ЕСПЧ

Защита зампреда РПА Армена Ашотяна направит жалобу в ЕСПЧ.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщил на пресс-конференции его адвокат Тигран Атанесян.

"По делу Ашотяна обязательно направлю жалобу. Кстати, одну жалобу я уже представил - касательно незаконного запрета на выезд из страны в прошлом году. Отказались инициировать уголовное производство, мы прошли все судебные инстанции и обратились в ЕСПЧ", - сказал Атанесян.

Касаясь самого дела, адвокат отметил, что с правовой точки зрения его можно отнести к разряду "нонсенса и абсурда".

Ашотян, напомнил адвокат, обвиняется в злоупотреблении полномочиями, растрате и отмывании денег на посту главы Совета попечителей самого богатого вуза Армении - Ереванского медицинского университета. На самом деле, продолжил Атанесян, возглавляемая Ашотяном структура и профсоюз действительно купили недвижимость, однако она продолжает принадлежать покупателям, а ее стоимость с тех пор возросла вдвое.

Дело, по словам Атанесяна, расследуется уже 4 года - СК и СНБ ничего не нашли. Поэтому оно шло к закрытию.

"Однако вдруг Аргишти Кярамян (глава СК - ред.) решает взять это дело (вернее ему поручают) и Ашотяну выдвигают обвинение", - сказал Атанесян.

Защита настаивает, что арест Ашотяна политически мотивирован и связан с критикой действующих властей. Ашотян является политическим заключенным и об этом заявляют, в том числе, правящая в ЕС партия, европейские структуры, отметил заюитник.

По данным СК, Ашотян препятствовал уголовному производству. В частности, он прямо или косвенно, через своих близких, находящихся в доверительных отношениях со свидетелями и обвиняемыми, предложил и попытался отправить на допрос выбранных им адвокатов, чтобы иметь возможность ознакомиться с содержанием допросов с целью планирования своих дальнейших действий.

До этого политика, а также бывшего ректора Ереванского медицинского университета им. М. Гераци Микаэла Нариманяна обвинили в хищении имущества, принадлежащего вузу, на сумму почти $100 тыс. Им инкриминируют приобретение по завышенным ценам (с последующими "откатами") коттеджей гостиничного комплекса "Цовасар" в период, когда зампред РПА возглавлял совет попечителей вуза.

Напомним, 17 июля суд оставил Ашотяна под арестом, отклонив жалобу защиты.