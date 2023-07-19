В США пожаловались на игнорирование со стороны китайских военных

Китайские военные проигнорировали приглашение на мероприятие с участием американского адмирала Джона Акилино, отвечающего за Индо-Тихоокеанское командование Военно-морских сил (ВМС) США, тем самым отвергнув очередную попытку восстановить связи между военными представителями двух стран. Об этом сообщает Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Сам адмирал также уточнил, что "все его попытки связаться с китайскими коллегами были проигнорированы или отклонены". "Мы пригласили, но не услышали", - пожаловался Акилино.