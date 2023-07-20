США отказались финансировать институт вирусологии в китайском Ухане

США прекратили финансировать Уханьский институт вирусологии из-за проблем c биологической безопасностью, сообщает агентство Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Проверка Минздрава США выявила нарушения протоколов биологической безопасности и несоблюдение правил и норм, установленных правительством США", - указано в сообщении.

В документах проверочной комиссии также указано, что власти Китая и руководство института якобы пытались скрыть реальное положение дел в лабораториях. Теперь Уханьский институт вирусологии не сможет сотрудничать с профильными американскими учреждениями и пользоваться услугами посредничества со стороны США.

Агентство отмечает, что на проведение исследований США выделили институту более $1 млрд с 2014 года.