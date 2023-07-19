Французский вокзал эвакуировали

Полиция эвакуировала пассажиров и сотрудников вокзала в Лилле (департамент Нор) на севере Франции из-за поступивших в правоохранительные органы сообщений о присутствии террориста в одном из поездов. Об этом в среду сообщило Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на источники в полиции.

Как передает Day.Az, по данным AFP, "операция проводится на вокзале "Лилль-Европа" после звонка о присутствии террориста в поезде". Сообщается, что речь идет о составе, следующем по маршруту Париж - Лилль.

Подъезды к вокзалу перекрыты, в здании работают сотрудники сил специального назначения.

Вокзал "Лилль-Европа" интегрирован во французскую и европейскую сеть высокоскоростных линий, через него проходят поезда, следующие в Брюссель и Лондон.