Названы самые уязвимые перед тепловым взрывом страны

Тепловой взрыв" в Сахаре окажет влияние на погоду в странах Ближнего Востока, вызвав экстремально жаркую погоду. Об этом рассказал руководитель департамента метеорологии Ливана Мохаммед Канж, передает Day.Az со ссылкой на НТВ.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что антициклон "Харон", вызвавший "тепловой взрыв" в Сахаре, двигается в сторону Европы и несет с собой аномальную жару. На Сардинии воздух может прогреться до 50 градусов, считают синоптики. При этом рекордная жара для Европы - 48,8 градуса.

На Ближнем Востоке также ожидается аномальная жара.

Мохаммед Канж, руководитель департамента метеорологии Ливана: "Больше всего от высоких температур пострадают Ирак и Сирия, где температура воздуха достигнет 44 градусов в тени, а также Саудовская Аравия, южный Иран и Кувейт, где температура превысит 45 градусов".

Всемирная метеорологическая организация (ВМО) сегодня предупредила о том, что "температуры в Северной Америке, Азии, на севере Африки и в Средиземноморье будут превышать 40 градусов Цельсия на протяжении нескольких дней". Аномально жаркая погода ожидается не только днем, но и ночью. В ВМО отметили, что "именно ночные температуры оказывают наибольшее воздействие на состояние здоровья, в особенности тех слоев населения, которые входят в группу риска".