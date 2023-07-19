Ряд европейских стран попросил ЕС продлить запрет на ввоз украинского зерна

Ряд стран Восточной Европы - Польша, Болгария, Венгрия, Румыния и Словакия - выступили за продление запрета на ввоз украинского зерна до конца 2023 года. Об этом заявил министр сельского хозяйства Польши Роберт Телус, сообщает Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Отмечается, что в подписанной декларации о запрете на ввоз сохраняется разрешение к транзиту украинской сельхозпродукции.

"На нашей встрече мы подписали общую позицию пяти стран, касающуюся в первую очередь продления запрета ввоза четырех видов зерна. Ограничения, которые ввела Европейская комиссия в отношении этих четырех видов зерна, принесли неожиданно положительный эффект. Наша общая позиция состоит в том, чтобы продолжить этот запрет хотя бы до конца года", - резюмировал Телус.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий поддержал инициативу и заявил, что Польша самостоятельно запретит ввоз зерна с Украины, если Еврокомиссия не продлит соответствующий запрет. "Мы будем тверды, будем решительны, и мы точно будем защищать польского фермера", - пообещал политик.