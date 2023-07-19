Взрыв на нефтехранилище в США
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На нефтехранилище в американском городе Нью Таун (штат Северная Дакота) произошел взрыв.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

В результате взрыва нефтяного бака в небо поднялся огромный столб густого черного дыма. 

Как сообщил телеканал ABC News, пострадали 4 человека. 