https://news.day.az/world/1582439.html Взрыв на нефтехранилище в США - ВИДЕО
Взрыв на нефтехранилище в США - ВИДЕО
На нефтехранилище в американском городе Нью Таун (штат Северная Дакота) произошел взрыв.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
В результате взрыва нефтяного бака в небо поднялся огромный столб густого черного дыма.
Как сообщил телеканал ABC News, пострадали 4 человека.
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