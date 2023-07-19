ВС Турции получат первый радарный комплекс, произведенный на родине

Первый отечественный радар дальнего действия ERALP, произведенный турецкой компанией Aselsan, поступает на вооружение ВС Турции.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на TurkicWorld.

Согласно информации, ASELSAN продемонстрирует свои системы связи, противовоздушной обороны, авионики, электрооптики, радиоэлектроники, радаров и беспилотников местным и иностранным посетителям на 16-й международной выставке оборонной промышленности IDEF 2023, которая пройдет в Стамбуле с 25 по 28 июля. Радар ERALP будет среди этих систем.

Отметим, что ERALP - это радар нового поколения, который может быть быстро установлен ​​и собран на тактических колесных платформах с антенной архитектурой в инфраструктуре цифрового формирования луча. Система обнаруживает и отслеживает все воздушные цели с очень больших расстояний благодаря новому поколению радиолокационных алгоритмов, архитектуре цифровой антенны, возможности перенаправления электронного луча.

Радар дальнего действия ERALP направлен на то, чтобы поднять уровень осведомленности ВВС Турции на гораздо более высокий уровень.

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