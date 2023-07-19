Путин решил не лететь на саммит БРИКС в ЮАР

Согласно официальному сообщению, Президент России Владимир Путин по взаимной договоренности не планирует присутствовать на саммите БРИКС в ЮАР.

Об этом было объявлено на сайте канцелярии президента Южно-Африканской Республики Сирила Рамапосы, передает в среду Day.Az.

Российскую Федерацию на мероприятии будет представлять министр иностранных дел Сергей Лавров.

Отметим, что в конце августа в Южной Африке пройдет саммит стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка).