https://news.day.az/world/1582444.html Путин решил не лететь на саммит БРИКС в ЮАР
Путин решил не лететь на саммит БРИКС в ЮАР
Согласно официальному сообщению, Президент России Владимир Путин по взаимной договоренности не планирует присутствовать на саммите БРИКС в ЮАР.
Об этом было объявлено на сайте канцелярии президента Южно-Африканской Республики Сирила Рамапосы, передает в среду Day.Az.
Российскую Федерацию на мероприятии будет представлять министр иностранных дел Сергей Лавров.
Отметим, что в конце августа в Южной Африке пройдет саммит стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка).
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