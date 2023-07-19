Песчаная буря в Иране привела к ужасающим последствиям

По последней информации, в провинции Систан и Белуджистан на юго-востоке Ирана, в результате песчаной бури, пострадало не менее 474 человек за сутки. Об этом сообщил генеральный директор кризисного управления провинции Маджид Мохеби, сообщает Day.Az.

Согласно его данным, в результате новой волны ветра в области Систан, 474 человека обратились за медицинской помощью в больницы и медицинские центры. На данный момент, по меньшей мере, 30 из них остаются госпитализированными.

Из-за неблагоприятных погодных условий в среду утром был вынужден отменить авиарейс из Тегерана в административный центр провинции, город Заболь.