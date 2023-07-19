https://news.day.az/world/1582448.html Песчаная буря в Иране привела к ужасающим последствиям - сотни пострадавших
Песчаная буря в Иране привела к ужасающим последствиям - сотни пострадавших
По последней информации, в провинции Систан и Белуджистан на юго-востоке Ирана, в результате песчаной бури, пострадало не менее 474 человек за сутки. Об этом сообщил генеральный директор кризисного управления провинции Маджид Мохеби, сообщает Day.Az.
Согласно его данным, в результате новой волны ветра в области Систан, 474 человека обратились за медицинской помощью в больницы и медицинские центры. На данный момент, по меньшей мере, 30 из них остаются госпитализированными.
Из-за неблагоприятных погодных условий в среду утром был вынужден отменить авиарейс из Тегерана в административный центр провинции, город Заболь.
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