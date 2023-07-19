Родственники пропавших армянских солдат дали властям неделю на выполнение обещаний

Акция протеста, основным требованием которой являлась встреча с премьер-министром Николом Пашиняном, подошла к концу, передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.

Как сказала одна из митингующих Карине Манавазян, участники акции решили разблокировать дорогу после того, как им пообещали организовать встречу с властями в течение недели. В противном случае они намерены перекрыть еще больше улиц.

Ранее родители без вести пропавших военных химчасти Эчмиадзина провели в Ереване акцию протеста, требуя встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Граждане заявляют, что располагают множеством видеодоказательств того, что их дети попали в плен, но работа по их возвращению не ведется.

