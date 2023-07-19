Двусторонние отношения, Иран и Палестина

Президент США Джо Байден и президент Израиля Ицхак Герцог обсудили в Белом доме региональные и глобальные вопросы, особенно спорную судебную реформу в Израиле, Иран и израильско-палестинский вопрос.

Как передает Day.Az со ссылкой на Анадолу, в заявлении Белого дома отмечается, что лидеры обсудили предотвращение получения Ираном ядерного оружия и координацию Тегерана и Москвы по вопросам оборонного партнерства.

Байден и Герцог также обсудили "необходимость согласованного подхода" к спорной судебной реформе в Израиле.

Президенты США и Израиля обменялись мнениями по вопросу сотрудничества в разрешении глобальных проблем, как изменение климата, пандемия и отсутствие продовольственной безопасности.

"Президент Байден подтвердил свою приверженность поиску решения израильско-палестинского конфликта путем переговоров на основе создания двух государств, что является лучшим путем к прочному и справедливому миру, а также обеспечению равной свободы, процветания и безопасности израильтян и палестинцев. Президент подчеркнул необходимость принятия дополнительных мер для улучшения безопасности и экономической ситуации на Западном берегу реки Иордан и предотвращения террористических актов", - подчеркивается в заявлении.

В заявлении говорится, что лидеры также рассмотрели возможности продвижения региональной интеграции Израиля для обеспечения более мирной и процветающей среды на Ближнем Востоке.

Ранее мы писали о том, что Байден хочет видеть от Израиля поиск консенсуса по спорным вопросам.