Баласаняну предъявлены серьезные обвинения
Бывшему "секретарю совбеза" Виталию Баласаняну предъявлено обвинение по 4 статьям Уголовного кодекса.
Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, сообщил его адвокат Рафаэл Мартиросян.
"Баласаняну предъявлены обвинения в хищении имущества, незаконном хранении оружия, боеприпасов и наркотиков, а также в угрозах насилия против представителя власти", - заявил адвокат.
Он также сообщил, что сегодня прокуратура Карабаха обжаловала решение суда общей юрисдикции, отклонившего ходатайство об аресте Баласаняна. Вопрос будет рассмотрен в апелляционном суде.
Баласанян на данный момент выписался из больницы, добавил Мартиросян. Назначена судебно-медицинская экспертиза с целью выяснить, какие телесные повреждения он мог получить в период лишения свободы.
Ранее мы писали о том, что Баласаняну отказано в свободе.
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