Глава МИД Британии ищет поддержки Эрдогана в вопросе договоренностей с Москвой

Глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли хотел бы, чтобы Россия вернулась к зерновой сделке, он надеется, что турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган сможет убедить Москву в важности черноморской зерновой инициативы.

Как передает Day.Az, об этом министр сказал в среду в интервью агентству Анадолу.

"Я очень надеюсь, что президент [Эрдоган] сможет убедить [Россию] в важности черноморской зерновой инициативы, которая помогает людям избавиться от голода и снижает мировые цены на зерно. Эрдоган проделал невероятно важную работу от лица многих людей во всем мире, сыграв роль вместе с ООН в реализации зерновой инициативы", - сказал Клеверли.

Британский министр высказал претензии в адрес РФ в связи с тем, что она якобы использует тему голода, который может быть спровоцирован прекращением зерновой сделки, в качестве политического рычага. "Мяч в значительной степени на стороне России, и мы призываем ее работать в рамках этой инициативы [зерновой сделки]", - сказал он.

Относительно поддержки Киева со стороны Лондона Клеверли отметил, что правительство продолжит оказываемую поддержку до вывода последнего российского солдата из Украины.

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