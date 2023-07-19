Американские истребители и эсминец напугали Иран

Министр обороны Ирана Мохаммад-Реза Аштиани раскритиковал решение США направить истребители и эсминец в стратегический Ормузский пролив.

Как передает Day.Az со ссылкой на иранские СМИ, об этом глава оборонного ведомства заявил журналистам после заседания правительства в Тегеране.

"США преследуют свои собственные интересы, но у Ирана есть авторитет, которому никто не может угрожать", - сказал Аштиани, комментируя вопрос о решении Вашингона направить истребители F-35, а также эсминец USS Thomas Hudne в Ормузский пролив.

Официальный представитель Пентагона Сабрина Сингх ранее заявила, что США направят истребители F-16 и F-35, а также эсминец USS Thomas Hudne в Ормузский пролив. Целью такой меры названа "защита интересов США и свободы судоходства".

Ранее мы писали о том, что США направили эсминец на Ближний Восток.