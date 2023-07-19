Китай заявил о крайне тяжелом положении в торговле

Министерство коммерции Китая заявило, что страна столкнулась с крайне тяжелой ситуацией с поставками за рубеж. Об этом сказал глава департамента внешней торговли ведомства Ли Синцянь, его слова приводит CNBC, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Выступая на пресс-конференции, посвященной работе министерства в первом полугодии, он отметил, что внешней торговле мешают неэкономические факторы. По словам главы департамента, "настойчивое стремление некоторых стран к разъединению, разрыву цепочек поставок и так называемому снижению рисков создает искусственные препятствия, блокирующие нормальную торговлю".

Ли Синцянь сообщил о жалобах бизнеса на политизацию торговли в некоторых странах, которая привела к сокращению заказов и производства, в результате чего экономический ущерб нанесен как поставщикам, так и покупателям. Власти Китая помогут компаниям справиться с необоснованными торговыми ограничениями, добавил он.

Экспорт Китая вносит значительный вклад в рост экономики страны, но в последние месяцы он значительно сократился. Ли Синцянь отметил общее замедление темпов роста и напомнил, что скачок торговли в течение трех лет пандемии COVID-19 обеспечил высокую базу для показателей этого года.