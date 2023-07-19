Канада присоединяется к Мониторинговой миссии ЕС в Армении

Комитет по политике и безопасности Совета Европейского союза (ЕС) одобрил предложение Канады внести свой вклад в Мониторинговую миссию ЕС в Армении.

Как сообщает Day.Az, это нашло отражение в решении Комитета по политике и безопасности Совета Европейского Союза от 18 июля.

"Вклад Канады в Миссию Европейского Союза в Армении (EUMA) принят и считается важным. Канада освобождена от перечисления взносов в бюджет EUMA", - говорится в решении.

Решение вступает в силу со дня принятия.