Отношения между Турцией и ОАЭ выходят на уровень стратегического партнерства - Эрдоган
Посредством механизма Стратегического совета высокого уровня будет обеспечено стабильное регулирование отношений между Турцией и Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) на самом высоком уровне.
Как передает Day.Az, об этом сказал Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи делегаций двух стран во дворце Аль-Ватан в Абу-Даби.
"Мы считаем полезным организовать осенью Торгово-инвестиционный форум в Стамбуле, чтобы представить соглашение нашему деловому миру", - сказал он.
Он отметил, что в Турции довольны развитием тесного диалога и сотрудничества с ОАЭ.
"С подписанием совместного меморандума о взаимопонимании отношения двух стран выходят на уровень стратегического партнерства", - подчеркнул Эрдоган.
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