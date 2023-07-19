Отношения между Турцией и ОАЭ выходят на уровень стратегического партнерства

Посредством механизма Стратегического совета высокого уровня будет обеспечено стабильное регулирование отношений между Турцией и Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) на самом высоком уровне.

Как передает Day.Az, об этом сказал Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи делегаций двух стран во дворце Аль-Ватан в Абу-Даби.

"Мы считаем полезным организовать осенью Торгово-инвестиционный форум в Стамбуле, чтобы представить соглашение нашему деловому миру", - сказал он.

Он отметил, что в Турции довольны развитием тесного диалога и сотрудничества с ОАЭ.

"С подписанием совместного меморандума о взаимопонимании отношения двух стран выходят на уровень стратегического партнерства", - подчеркнул Эрдоган.