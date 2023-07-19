Турция и ОАЭ подписали соглашения на сумму свыше $50 млрд

Между Турцией и Объединенными Арабскими Эмиратами подписано 13 документов о сотрудничестве в различных сферах.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в воскресенье в Управлении по связям Администрации Президента Турции.

Согласно информации, общая стоимость соглашений составляет 50,7 миллиарда долларов.

Отмечается, что подписанные документы охватывают такие сферы, как энергетика, транспорт, инфраструктура, логистика, электронная коммерция, финансы, здравоохранение, продукты питания, туризм, недвижимость, строительство, оборонная промышленность, искусственный интеллект и передовые технологии.