Президент Кыргызстана предложил активно продвигать межрегиональное сотрудничество

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров предложил активно продвигать межрегиональное сотрудничество в различных сферах.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом он заявил на Саммите "Центральная Азия - Совет сотрудничества арабских государств Залива" в городе Джидде, Саудовской Аравии.

Как отметил Жапаров, экономическое и инвестиционное сотрудничество лежит в основе повестки дня саммита.

"Имеются огромные возможности, которые можно использовать во благо наших стран и народов. Наши регионы обладают бесценным богатством: высокообразованным и динамичным человеческим капиталом. Центральная Азия имеет также мощный торговый, транзитно-логистический и транспортный потенциал, находясь на перекрестке Европы и Азии", - сказал он.

Жапаров в связи с этим предложил поручить правительствам стран активно продвигать межрегиональное сотрудничество и обмен опытом в таких жизненно важных секторах, как энергетика, инфраструктура, сельское хозяйство, транспорт, здравоохранение, туризм, цифровизация и инновации.