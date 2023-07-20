Президент Израиля выразил надежду на нормализацию отношений с Саудовской Аравией

Израиль надеется на нормализацию отношений с Саудовской Аравией.

Как передает Day.Az, об этом сказал в среду Президент Израиля Ицхак Герцог, выступая на совместном заседании Сената и Палаты представителей Конгресса США.

Герцог поблагодарил США за работу по установлению мирных отношений между Израилем и Саудовской Аравией.

Как он отметил, Саудовская Аравия является ведущей страной в регионе и в мусульманском мире.

"Мы молимся, чтобы этот момент наступил. Это будет огромным изменением в ходе истории на Ближнем Востоке и в мире в целом", - добавил он.