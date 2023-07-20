https://news.day.az/world/1582552.html Президент Израиля выразил надежду на нормализацию отношений с Саудовской Аравией
Президент Израиля выразил надежду на нормализацию отношений с Саудовской Аравией
Израиль надеется на нормализацию отношений с Саудовской Аравией.
Как передает Day.Az, об этом сказал в среду Президент Израиля Ицхак Герцог, выступая на совместном заседании Сената и Палаты представителей Конгресса США.
Герцог поблагодарил США за работу по установлению мирных отношений между Израилем и Саудовской Аравией.
Как он отметил, Саудовская Аравия является ведущей страной в регионе и в мусульманском мире.
"Мы молимся, чтобы этот момент наступил. Это будет огромным изменением в ходе истории на Ближнем Востоке и в мире в целом", - добавил он.
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