Протестующие захватили и подожгли посольство Швеции в Багдаде

Сотни демонстрантов ворвались в здание посольства Швеции в Багдаде и подожгли его, сообщает Reuters со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, и очевидца. По данным источника, никто из сотрудников посольства не пострадал, но других подробностей не было предоставлено, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Протесты в Багдаде были организованы лидером иракской шиитской организации "Армия Махди" Муктада ас-Садра. Причиной демонстраций стало планируемое сожжение Корана, которое предстояло провести в Швеции.

В январе политик Расмус Палудан, представитель ультраправой партии Швеции и Дании, сжег Коран в знак протеста против планов Швеции на вступление в НАТО. 28 июня иракский беженец в Швеции сжег несколько страниц Корана перед крупной мечетью в Стокгольме во время праздника Курбан-байрам.

Такие акции, а также другие подобные события, произошедшие в этом году, были осуждены в мусульманском мире и замедлили процесс вступления Швеции в НАТО.