https://news.day.az/world/1582565.html Японское море стало ареной для российско-китайских военных учений - ВИДЕО
Японское море стало ареной для российско-китайских военных учений - ВИДЕО
В Японском море 20 июля начались совместные российско-китайские военные учения "Север/Взаимодействие-2023". Они продлятся до 23 июля.
Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, в рамках этих учений будут отрабатываться противолодочные задачи, морской бой, конвоирование судов, обеспечение безопасности коммуникаций. Корабли проведут совместные артиллерийские стрельбы.
Со стороны России в учениях принимают участие большие противолодочные корабли "Адмирал Трибуц" и "Адмирал Пантелеев", а также корветы "Алдан Цыденжапов" и "Гремящий".
Действиями российской эскадры будет руководить контр-адмирал Валерий Казаков.
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