Японское море стало ареной для российско-китайских военных учений

В Японском море 20 июля начались совместные российско-китайские военные учения "Север/Взаимодействие-2023". Они продлятся до 23 июля.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, в рамках этих учений будут отрабатываться противолодочные задачи, морской бой, конвоирование судов, обеспечение безопасности коммуникаций. Корабли проведут совместные артиллерийские стрельбы.

Со стороны России в учениях принимают участие большие противолодочные корабли "Адмирал Трибуц" и "Адмирал Пантелеев", а также корветы "Алдан Цыденжапов" и "Гремящий".

Действиями российской эскадры будет руководить контр-адмирал Валерий Казаков.