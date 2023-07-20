Турция сокращает экспорт химпродукции в Иран

Турция сократила экспорт химикатов в Иран в январе-июне 2023 года на 11,9 процента (до 254,6 миллиона долларов США) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как сообщает Day.Az, об этом TurkicWorld сообщили в Министерстве торговли Турции.

В июне Турция сократила экспорт химикатов в Иран на 19,9 процента, до 45,1 миллиона долларов по сравнению с тем же месяцем 2022 года.

Отметим, что в январе-июне 2023 года экспорт химических веществ из Турции сократился на 13,5 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 14,6 миллиарда долларов.

В июне этого года Турция экспортировала химикатов на сумму 2,4 миллиона долларов, что на 25,3 процента меньше, чем в июне прошлого года.

Было отмечено, что за последние 12 месяцев (июнь 2022 - июнь 2023 гг.) Турция экспортировала химикатов на сумму 31,2 миллиарда долларов.