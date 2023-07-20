Черное золото дорожает

Мировые цены на нефть в четверг утром слегка растут, свидетельствуют данные торгов. Рынки оценивают статистику по запасам этого вида сырья в США, передает Day.Az со ссылкой на Прайм.

По состоянию на 09.23 по бакинскому времени цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent символически росла на 0,03% - до 79,48 доллара за баррель, сентябрьских фьючерсов на WTI - на 0,07%, до 75,34 доллара.

Днем ранее были опубликованы статистические данные, из которых следует, что коммерческие запасы нефти в США за неделю по 14 июля сократились всего на 0,7 миллиона баррелей, или 0,2%, - до 457,4 миллиона баррелей, ожидалось снижение на 2,4 миллиона. Запасы бензина снизились слабее ожиданий - на 1,1 миллиона баррелей вместо 1,6 миллиона.

При этом положительное влияние на котировки "черного золота" могут оказывать ожидания по поводу снижения нефтяных поставок на фоне усилий стран ОПЕК+ по сокращению добычи и экспорта.