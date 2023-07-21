https://news.day.az/world/1582578.html Момент ДТП с Ferrari в центре Москвы попал на видео
Момент ДТП с Ferrari в центре Москвы попал на видео
В центре Москвы на улице 1905-го года автомобиль Ferrari влетел в забор и попал на видео. Его публикует Telegram-канал "112", передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
На видеозаписи момента аварии видно, как автомобиль сначала начинает заносить из стороны в сторону, затем он на полной скорости влетает в забор.
Предварительно, водитель иномарки не пострадал, но из машины вытекло топливо. Mash утверждает, что за рулем Ferrari был двадцатилетний Александр Крюков, который работает продюсером блогеров-миллионников.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре