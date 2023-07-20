Доллару предсказали падение до трехлетнего минимума

Доллар может упасть до трехлетнего минимума из-за возможного снижения ключевой ставки Федеральной резервной системой (ФРС) США. Такое развитие событий предсказал аналитик банка Societe Generale Кит Джакс, его цитирует Markets Insider, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По словам аналитика, проблемы американской валюты, возможно, еще далеки от завершения. С конца 2022 года доллар по отношению к корзине из шести основных валют (евро, японская иена, британский фунт, канадский доллар, шведская крона и швейцарский франк) упал на 13 процентов. К ослаблению валюты привело замедление инфляции в США, из-за чего возникают опасения, что ФРС вскоре может прекратить повышать ключевую ставки или даже начать ее снижать.

Снижение процентных ставок делает валюту менее привлекательной для международных инвесторов, которые стремятся к более высокой доходности. Если не случится неожиданный рост американской экономики или "дальнейшее разочарование" в экономике Европы, индекс доллара приблизится к минимумам конца 2020 года, заявил Джакс.