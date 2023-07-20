Полиция Ирака разогнала протестующих у посольства Швеции в Багдаде

Полиция Ирака использовала водометы, чтобы отогнать протестующих от посольства Швеции в Багдаде.

Как передает Day.Az, об этом сообщило агентство AFP.

По его данным, протестующих также прогоняли при помощи электрошокеров. В ответ манифестанты начали бросать камни.

В ночь на четверг протестующие против новой акции сожжения копии Корана, которую полиция Стокгольма утвердила 19 июля, ворвались в здание посольства Швеции в Багдаде и подожгли его.