https://news.day.az/world/1582582.html Полиция Ирака разогнала протестующих у посольства Швеции в Багдаде
Полиция Ирака разогнала протестующих у посольства Швеции в Багдаде
Полиция Ирака использовала водометы, чтобы отогнать протестующих от посольства Швеции в Багдаде.
Как передает Day.Az, об этом сообщило агентство AFP.
По его данным, протестующих также прогоняли при помощи электрошокеров. В ответ манифестанты начали бросать камни.
В ночь на четверг протестующие против новой акции сожжения копии Корана, которую полиция Стокгольма утвердила 19 июля, ворвались в здание посольства Швеции в Багдаде и подожгли его.
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