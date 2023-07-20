Торнадо повредил крупный завод Pfizer в США

Торнадо повредил крупный фармацевтический завод Pfizer в Роки-Маунт, Северная Каролина, в среду вечером, разбросав и повредив более 50 000 поддонов с лекарствами.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Компания Pfizer, которой принадлежит предприятие, подтвердила, что ее большой комплекс в Роки-Маунт был сильно поврежден смерчем, который пронесся по округу Нэш. Пострадавших при обрушении торнадо на здание нет.