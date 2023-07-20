https://news.day.az/world/1582591.html Торнадо повредил крупный завод Pfizer в США - ВИДЕО
Торнадо повредил крупный завод Pfizer в США - ВИДЕО
Торнадо повредил крупный фармацевтический завод Pfizer в Роки-Маунт, Северная Каролина, в среду вечером, разбросав и повредив более 50 000 поддонов с лекарствами.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Компания Pfizer, которой принадлежит предприятие, подтвердила, что ее большой комплекс в Роки-Маунт был сильно поврежден смерчем, который пронесся по округу Нэш. Пострадавших при обрушении торнадо на здание нет.
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