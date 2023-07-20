Великобритания намерена обновить ядерные боеголовки

Великобритания наряду с модернизацией средств доставки ядерного оружия обновит свои ядерные боеголовки. Об этом говорится в опубликованном обновленном плане развития королевских ВС на ближайшие годы, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"В 2016 году парламент проголосовал за обновление наших сил ядерного сдерживания и замену подводных лодок типа Vanguard на четыре новые субмарины типа Dreadnought. Данная программа идет в соответствии с графиком: первая подлодка этого типа поступит на вооружение в начале 2030-х годов. Для обеспечения эффективности средств сдерживания на протяжении всего периода эксплуатации [подлодок] типа Dreadnought мы также заменим наши ядерные боеголовки. И подлодки типа Dreadnought, и заменяемые боеголовки разрабатываются и создаются в Великобритании", - сказано в документе.

"В знак признания того, что наши силы ядерного сдерживания занимают центральное место [в оборонной стратегии], Минобороны получило дополнительно £3 млрд ($3,9 млрд) на ближайшие два года и еще £6 млрд ($7,8 млрд) на последующие три года", - отмечается в плане. В настоящее время британский военный бюджет составляет £48,6 млрд ($63,4 млрд) в год. Ранее министр обороны Великобритании Бен Уоллес сообщил, что оборонный бюджет королевства на 2024 год впервые в истории превысит £50 млрд ($65 млрд).

Всего на вооружении британских ВМС в данный момент имеются четыре атомные подводные лодки типа Vanguard, построенные в 1990-е годы. Речь идет о субмаринах HMS Victorious, HMS Vanguard, HMS Vigilant и HMS Vengeance. Согласно опубликованному в 2021 году Комплексному обзору вопросов безопасности, обороны и внешней политики Соединенного Королевства, к началу 2030-х годов эти субмарины станут заменять на подлодки типа Dreadnought. В документе также говорилось, что число британских ядерных боеголовок будет увеличено с 225 до 260.