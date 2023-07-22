Китаю предрекли эпоху экономического застоя

В ближайшие несколько десятилетий ежегодные темпы роста китайской экономики резко замедлятся, а азиатская страна с большой долей вероятности вступит в затяжную эпоху застоя. Этому будет способствовать стабильно высокий уровень безработицы - выше 20 процентов - среди местной молодежи, сообщает Reuters со ссылкой на прогнозы отраслевых экспертов, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По словам старшего научного сотрудника Американского института предпринимательства Десмонда Лахмана, в среднесрочной перспективе ежегодные темпы роста китайского ВВП будут составлять не более трех процентов. Это обстоятельство не позволит КНР обойти США и стать крупнейшей экономикой в мире.

Рост экономики Китая по итогам второго квартала 2023 года составил всего 6,3 процента в годовом выражении с учетом низкой базы 2022-го из-за затяжных коронавирусных локдаунов и оказался хуже ожиданий. С большой долей вероятности к концу декабря рост ВВП окажется на уровне примерно 5 процентов, а затем начнет постепенно снижаться.

Эксперты больше не связывают слабый уровень потребления домохозяйств и низкие объемы инвестиций частного сектора с последствиями пандемии и все чаще указывают на наличие структурных проблем экономики азиатской страны. К одним из главных проблем они отнесли долговой кризис в секторе недвижимости, на долю которого приходится четверть производства, рост государственного долга и жесткое госрегулирование китайской экономики со стороны Коммунистической партии.