В Германии предложили ввести новые правила для беженцев

Глава оппозиционной фракции Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) в Бундестаге Торстен Фрай считает, что надо отменить право на подачу беженцами индивидуальных заявлений на получение убежища в Европейском Союзе. Об этом сообщает издание FAZ, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам немецкого политика, стоит принимать миграционные контингенты общей численностью до 400 тыс. мигрантов в год непосредственно из-за рубежа. Затем мигрантов начнут распределять по всем странам-членам Евросоюза.

По словам Фрая, нынешние правила предоставления убежища "глубоко бесчеловечны", потому что власти союза привязали право на получение убежища "к условию подачи заявления на европейской земле". В частности, проблемы с отправкой заявления могут быть у пожилых, слабых и бедных, подчеркнул парламентарий.

Для того чтобы "разорвать этот порочный круг", сообществу нужно "реформировать закон о предоставлении убежища", заменив "индивидуальное право на убежище институциональной гарантией".

Согласно инициативе Фрая, ЕС в обозримом будущем должен принимать фиксированный "контингент из 300 тыс. или 400 тыс. человек, нуждающихся в защите, прямо из-за границы".